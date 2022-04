Vacunar a menores de 5 años trae más ventajas que perjuicios: pediatra

El pediatra Alejandro Pimentel Domínguez expuso que la vacunación contra COVID-19 dirigida a menores de 5 años tendría más beneficios que afectaciones, por lo que hizo el llamado a padres de familia para que sus hijos sean inmunizados cuando inicien las jornadas de aplicación."Yo creo que el problema que tenemos es el miedo natural de hacerle algo a nuestros hijos cuando no hay enfermedad, y que puedan tener efectos secundarios. La realidad es que hay que buscar los estudios especializados y entender que es algo que se llama riesgo- beneficio. Nos da mucho temor que nos dé una reacción de una vacuna para influenza o pentavalente, como una fiebre y malestar", dijo.El especialista destacó que puede haber algunos niños que presenten esa reacción indeseable, pero se trataría de un mínimo malestar comparado a un cuadro de enfermedad con complicaciones, la cual podría incluso ser mortal.Es por ello que el pediatra consideró que, en el caso de este grupo sectario, el virus no va a ser inyectado ni muerto, sino que "se trata de un pedacito del virus que no tiene potencial de causar la enfermedad".Finalmente, apuntó que es probable que así como sucede con la influenza, la cual es una vacuna que año con año se aplica, podría suceder con el biológica contra el coronavirus, incluso ser parte del Sistema Nacional de Vacunación.