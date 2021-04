Vacunar al mundo, un reto logístico inédito

La manufactura de vacunas contra el COVID-19 ha proporcionado un respiro a esta crisis, sin embargo su distribución sigue planteando un desafío inédito para el mundo, ya que por el momento su producción se encuentra concentrada geográficamente, pero la demanda es mundial, así lo explica un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El documento “Uso del comercio para combatir el COVID-19: fabricación y distribución de vacunas” refiere que la complejidad y la magnitud de administrar miles de millones de inoculaciones presentan un reto sin precedentes que implica complicadas cadenas de suministro en múltiples países.Explica que la entrega segura y oportuna de vacunas depende de la eficiencia de las cadenas de suministro que subyacen a su producción y distribución. Aunque cada vacuna involucra diferentes componentes, la cadena de suministro de la vacuna se puede dividir en tres, y a veces cuatro pasos clave: el proceso de descubrimiento de fármacos, la producción en masa, la distribución y administración, y la logística inversa (en caso de que sea necesario devolver productos como neveras portátiles).“Las diferentes etapas de esa cadena de suministro están ubicadas en diferentes países. De hecho, si bien la producción en masa puede estar concentrada geográficamente, muchos de los ingredientes necesarios en la producción o para el envasado primario y secundario vienen de diferentes fuentes. Esto significa que el comercio juega un papel importante al permitir la producción, distribución y administración masiva de vacunas”.El estudio considera que existe un “alto grado de interdependencia comercial en los bienes necesarios para producir, distribuir y administrar las vacunas”, ya que además de los componentes específicos se necesitan viales y tapones de goma para almacenar las vacunas, cajas frías para transportarlas, así como hielo seco para mantenerlas a temperaturas adecuadas, todos provenientes de diferentes orígenes.“Además, la distribución de vacunas también requiere el uso de almacenes especializados, diferentes modos de transporte y entrega de última milla; una vez distribuidas, las vacunas necesitan personal calificado y una variedad de bienes para almacenar (congeladores) y administrar (jeringas, agujas y viales); por último, y en particular para las vacunas que requieren una cadena de suministro de frío especializada, algunos de los envases secundarios deberán regresar para poder ser reutilizados”.De acuerdo con los especialistas de la OCDE, existe una gran concentración de posibles fabricantes y distribuidores de la vacuna en Estados Unidos y Europa, algunas en China y Japón, pero pocas empresas están registradas como distribuidoras de vacunas en América del Sur o el sudeste asiático, y ninguna empresa productora o distribuidora está registrada en África y Asia central.Lo anterior subraya la importancia de los vínculos comerciales para la producción y el suministro de vacunas COVID-19, y el desafío logístico de suministrar vacunas a nivel mundial. “Asegurar su entrega oportuna y mantenerlas a temperaturas adecuadas favorecería el transporte aéreo como modo de entrega; sin embargo, la capacidad de carga sigue estando restringida”.“El monitoreo de la capacidad de carga aérea específica disponible en las principales rutas comerciales será clave para permitir el suministro efectivo de ingredientes de vacunas a los fabricantes y la distribución de vacunas terminadas y equipos auxiliares, ya que muchas de las rutas comerciales más afectadas son aquellas que podrían ser importantes en la distribución de vacunas COVID-19 e ingredientes relacionados (por ejemplo, Asia, Europa y América del Norte exportando a otras regiones como Asia-Pacífico, Medio Oriente, Centro y Sudamérica, y África subsahariana)”.Otro de los obstáculos que prevé el estudio son los aranceles. De 183 países, cuatro quintas partes aplican cero aranceles a vacunas, pero esto también significa que una quinta parte de los países todavía tienen aranceles positivos sobre las vacunas, y el 8 por ciento tiene un arancel igual o superior al 5 por ciento. “Por lo tanto, aunque es menos probable que los aranceles planteen desafíos importantes, se podrían tomar medidas adicionales para garantizar que las vacunas cumplan con cero aranceles en todos los países”.También siguen existiendo aranceles más altos para los insumos relacionados con las vacunas, lo que aumenta el precio final. “Por ejemplo, los aranceles mundiales medios sobre los ingredientes de las vacunas, como conservantes, adyuvantes, estabilizadores y antibióticos, oscilan entre el 2.6 por ciento y el 9.4 por ciento; los aranceles sobre los materiales para administrar vacunas, como jeringas y agujas, se encuentran en un rango similar (4.4 por ciento y 4.5 por ciento), y los aranceles para el envasado primario (por ejemplo, viales y tapones) o materiales de distribución (como cajas frías, congeladores o hielo seco) pueden subir hasta el 12.7 por ciento”.A su vez, detalla el informe, la distribución de las vacunas para el COVID-29 tiene que enfrentar una gran cantidad de normas y reglamentos que se aplican a los productos farmacéuticos y los productos químicos orgánicos. “En los países de la OCDE, estos dos sectores deben cumplir en promedio alrededor de 38 y 29 medidas no arancelarias diferentes respectivamente, principalmente en forma de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, de control de precios y licencias de importación.“Sin duda, estas regulaciones son importantes para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, pero puede haber áreas donde existan duplicaciones innecesarias o procesos engorrosos. Por lo tanto, el mapeo de los requisitos, procesos y aprobaciones regulatorias relevantes para el acceso a diferentes mercados será clave para permitir una distribución de vacunas más eficiente y reducir los costos comerciales innecesarios”.Por todo ello, los expertos consideran que se necesita cooperación internacional para agilizar los procesos fronterizos. “Las medidas de facilitación del comercio introducidas en el momento álgido de la pandemia de COVID-19 han ayudado a agilizar los procesos fronterizos de productos farmacéuticos y médicos. Estos pueden seguir siendo herramientas útiles para acelerar el despacho fronterizo de vacunas e ingredientes relacionados, incluidas las "vías verdes" o "corredores" para un despacho rápido, la presentación electrónica de documentos para el procesamiento previo a la llegada, los formularios simplificados de declaración de importación y exportación, y un horario comercial ampliado en puestos fronterizos específicos, serán importantes no sólo para facilitar el despacho fronterizo de vacunas sino también para los insumos necesarios para fabricarlas, distribuirlas y administrarlas”.Ante las incertidumbres existentes, indican, el comercio debe proporcionar un entorno propicio para una distribución más amplia de vacunas mediante la reducción de los aranceles restantes y el racionalizar las medidas no arancelarias para el comercio de vacunas, ingredientes clave relacionados en su producción y los bienes necesarios para distribuirlos y administrarlos de manera segura.“Asimismo, se deben evitar las restricciones a la exportación para garantizar el funcionamiento eficaz de las cadenas de suministro y la distribución de vacunas a nivel mundial, a la luz de la concentración de las capacidades de producción de vacunas y de abastecimiento de insumos e incrementar la cooperación dentro y entre las Aduanas y otros organismos pertinentes con miras a acelerar los procesos en la frontera, garantizar una mejor coordinación de los procesos logísticos y relajar, cuando sea posible y sin perjuicio de la seguridad, las cargas reglamentarias relacionadas con el comercio”, exponen.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund