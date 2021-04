Vacunarán a docentes, mientras ignoran a médicos de Veracruz que atienden cáncer

Personal del Instituto Veracruzano de la Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández y del Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" exigió a las autoridades estatales terminar la vacunación contra la COVID-19 para todo el personal de salud.“Somos profesionales de la salud, sobrevivientes sin capa, estamos comprometidos con la salud de los veracruzanos. Solicitamos la vacunación al 100 por ciento del personal, mientras tanto, trabajamos bajo protesta", dice una lona que colocaron este lunes.Lanzaron un llamado al Gobierno del Estado, sumándose así al reclamo nacional que emprendieron otros trabajadores de clínicas e instituciones del sector.De acuerdo con el trabajador de salud, Arturo Sánchez Vázquez, en el CECAN sólo el 20 por ciento del total de la plantilla ha sido vacunado y en el Instituto de Salud Metal, casi el 50 por ciento.“Estamos solicitando nuevamente la vacunación al 100 por ciento del personal de salud, porque sabemos que es importante estar protegidos, se nos ha mandado a la guerra sólo con armas, sin un chaleco antibalas. Antes de que se le empiece a dar a otros sectores como el educativo, deben terminar con nosotros".Lamentó que después de hacerle llegar un oficio hace algunas semanas al secretario de Salud , Roberto Ramos Alor, para que concluyera la aplicación del biológico, no tuvieron respuesta, por lo que se tomó la decisión de continuar trabajando bajo protesta."Nosotros en nuestro derecho de podernos manifestar, estamos trabajando bajo protesta. Nos urgen las vacunas, necesitamos las vacunas, no podemos permitir que personal de la salud siga muriendo, no podemos vivir sólo de aplausos", finalizó.