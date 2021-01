La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informó que representantes comerciales de AstraZeneca y de Pfizer les han señalado que no se tiene disponibilidad en la producción y que el posible suministro al que aspiran se daría a partir de diciembre de este año o del próximo.



A través de su cuenta en Twitter, la GOAN enfatizó que seguirá contactando, de forma directa, a los laboratorios de las vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del Gobierno Federal.



“En seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas vs #COVID19, informamos: Representantes comerciales de @AstraZeneca y de @PfizerMx nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre [de 2021] o del próximo año”, informaron los gobernadores panistas en Twitter.



“La prioridad es la salud de los ciudadanos, por lo que continuaremos dando detalles de los avances en este tema”, afirmaron los Mandatarios.



El pasado viernes, un mes y medio después de que algunos gobernadores solicitaran al Gobierno Federal que les permitiera comprar vacunas contra el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que la IP y los gobiernos locales pudieran adquirir dosis.



Los gobernadores de la Alianza Federalista y de la GOAN aceptaron que llegan tarde a la puja por los fármacos y calificaron esta medida como engañosa, porque será muy difícil conseguir vacunas.