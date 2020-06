Valeria, menor secuestrada en Orizaba, ya está a salvo

"¡Valeria ya está en casa!" publicaron en redes sociales los familiares de la menor secuestrada la tarde del pasado martes , en calles de la colonia El Yute, en Orizaba, donde dos hombres a bordo de un automóvil Jetta rojo la plagiaron.En las primeras horas de la tarde y acompañada de familiares, la pequeña Valeria fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Orizaba.Se conoció que la menor fue abandonada cerca del Palacio Municipal de Aquila, al filo de las 14:00 horas de este viernes 12 de junio.Se trata de un municipio ubicado en la zona de montaña colindante con Maltrata y el estado de Puebla, por lo cual se presume que los plagiarios no lograron sacarla de la entidad debido a los dispositivos de seguridad implementados en la franja limítrofe.Presuntamente la menor que vestía sudadera gris y pantaloncillo negro fue hallada recostada sobre un prado, atada de pies y manos con cinta canela y amordazada, en las instalaciones del Parque Recreativo, que se ubica a un costado de la carretera Maltrata-Aquila.Al confirmarse su identidad, fue canalizada de inmediato y reportada su recuperación a las instancias ministeriales, dando paso a las diligencias en las que ahora se investiga los motivos del secuestro. Cabe señalar que no se conoció de personas detenidas por estos hechos o de testigos presenciales del momento en que la menor fue abandonada.Asimismo, el parte de la Policía Estatal con destacamento en Maltrata refiere que al trasladarse al parque de Aquila, donde se reportó que los tripulantes de un auto Mazda, color rojo, habían dejado a una menor, personal de la Policía Ministerial con base en Nogales les confirmaron que se trataba de la menor privada de su libertad en Orizaba.Como se informó en su oportunidad, el pasado martes al filo de las 19:20 horas Valeria jugaba con su prima afuera de su domicilio particular en la colonia El Yute de Orizaba, donde fue plagiada por dos hombres a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta.Desde entonces usuarios de redes sociales detonaron una serie de críticas en contra del sistema de prevención del delito de ese municipio, y de coordinación entre las corporaciones, criticando la falta de contundencia en combate al delito.