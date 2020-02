Valida TEPJF Congreso de MORENA; Ramírez Cuéllar se queda en dirigencia interina

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el Sexto Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el que se eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente nacional interino.



Con 6 votos a favor y uno en contra, los magistrados a favor de la sentencia, coincidieron en la necesidad de que Morena pueda solucionar sus conflictos internos que arrastra desde hace varios meses.



El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue quien votó en contra del proyecto en el cual se solicitó desconocer el Sexto Congreso Nacional Extraordinario que llevó a cabo Morena el 26 de enero pasado, debido a que fue convocado por una instancia que no fue la autorizada para la misma.



Rodríguez Mondragón expuso que de acuerdo a los estatutos del partido, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena es el órgano autorizado para convocar a un Congreso, y el cual bien puede llevar a cabo un diálogo interno para conciliar.



"No es interpretando el estatuto como mejor servimos al objetivo democratizador, la mejor forma de hacerlo es dictar una sentencia que sea respetuosa de los estatutos", mencionó.



El magistrado Indalfer Infante González, quien presentó el proyecto, advirtió que éste tiene carácter jurídico y no político.



"Al desarrollar el proyecto, tomamos en cuenta el contexto que vive el partido político", apuntó.