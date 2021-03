Valida Tribunal candidaturas “pluris” del PRI a Diputaciones Federales

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), avalaron la lista de candidaturas a Diputaciones Federales, propietarios y suplentes por el principio de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Esto luego de dejar firme la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor, en la que resolvió varias impugnaciones y confirmó el acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional que avaló las listas de sus abanderados “pluris” en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.



Lo inconformes con la resolución, adujeron que la instancia intrapartidaria no siguió el procedimiento estatutario para verificar que las personas que integran estas fórmulas reúnen los requisitos establecidos en la normativa partidista.



Pero los togados consideraron que el procedimiento para la selección de candidaturas a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional, se ajusta la normativa y a los derechos de la militancia.



En sesión pública virtual, los integrantes del órgano jurisdiccional nacional desecharon el argumento de uno de los actores de que en las listas no se consideró a personas indígenas para integrarlas, porque no se acreditó en las distintas fases del procedimiento su autoadscripción calificada a efecto de ser considerado como parte de las acciones afirmativas indígenas.



Por otro lado, concluyeron que agravios respecto a la elegibilidad de candidaturas resultaron inoperantes, ya que la designación de estas listas no necesariamente implica procesos de selección abierta a toda la militancia.



Finalmente, los magistrados calificaron como correcta la determinación de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria pues, aunque se señaló a varias personas de la lista que no son militantes o incumplen los requisitos, no aportaron ningún elemento de convicción que permitiera identificar que no cumplían con ello.