Después de aproximadamente 2 horas de permanecer detenida la vacunación docente en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río, se reanudó la jornada pero se sustituyó el biólogo de CanSino por el de Pfizer.



A las personas en la fila a la espera, los trabajadores que asisten la logística de aplicación empezaron a pedirles que agreguen su número telefónico en la hoja de registro para contactarlos para la segunda dosis que implica este fárcmaco.



Adentro del WTC, a los docentes que esperaban la dosis les informaron que se agotó la vacuna de CanSino.



"Esperábamos que fuera un proceso rápido porque los demás días fueron ágiles y hoy vi mucha desesperación. Nos dijeron que llegaron más personas de las registradas y por eso se acabó la vacuna de CanSino y trajeron de Pfizer pero hubo problemas creo en el traslado", dijo Ariadna Celis.



"Bien, yo pienso que es una bendición tener la dosis de la Pfizer, que es la que nos aplicaron tiene más efectividad y la CanSino había tenido reacción en algunos compañeros, yo siempre digo que Dios sabe por qué hace las cosas. No importó la espera, veníamos preparados para ello", dijo Lorena Velázquez.



Aunque se retrasó y tendrán que esperar más, los comentarios son que prefieren este biológico de Pfizer porque tiene efectividad de 95 por ciento, mientras que la CanSino que se estaba aplicando es de 65 por ciento.



“Dadas las circunstancias, no es por decir que lo que sea es bueno pero estamos siendo un sector privilegiado y creo que lo último que podemos hacer es quejarnos”, dijo Ariadna.



“Mucha alegría, ya pronto vamos a abrir las escuelas y estar con los niños”, comentó Aranza López.



La segunda aplicación para quienes se vacunaron este viernes estará por definirse.



No obstante, los beneficiados no dudan en que regresarán a completar el esquema de vacunación.



"No nos han dicho, el enfermero nos dijo que estemos checando con la Secretaría y que ellos nos tendrán informados, yo soy de aquí del Puerto y si viviera fuera hago mi tiempo".



Las filas nuevamente continuaron con fluidez, una vez que se reanudó la vacunación.