Valorarán si personal vulnerable de Jurisdicción Sanitaria de Orizaba regresa a laborar

Aun y cuando era obligatorio que acudieran a valoración médica ayer los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, que estuvieron bajo resguardo estos meses por pertenecer a grupos de riesgo, de 77 solo se presentaron 7. Hoy al ser el segundo y último día en que deberán asistir otro grupo similar se espera que sean más los que atiendan a este llamado.



De acuerdo a lo informado por los mismos trabajadores, en algún momento el sindicato les sugirió no presentarse para no ponerse en riesgo, pero ayer comenzó a informarles que sí era oportuno que acudieran a la revisión para determinar si son vulnerables y si deben seguir en casa o ya deben incorporarse a trabajar.



Y es que hace una semana a través de un oficio el director administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, informó a todos los trabajadores, que al estar Veracruz en semáforo naranja tendrán que comenzar a regresar a sus actividades. Con esto se acabaría el trabajo que estaban haciendo a través de guardias.



Se les informó que se efectuaría la valoración de los trabajadores en situación de vulnerabilidad y de acuerdo a los criterios continúen en casa en teletrabajo, pero que si se quedaban en su domicilio entonces sería supervisado, si no se les encontraba y estaban desempeñando otros trabajos serían faltas injustificadas y se les iniciará proceso administrativo laboral.



Sin embargo esta semana les fue notificado por parte de la autoridad de la Jurisdicción VII, que serían revisados médicamente en horarios de 8:00 a 14:00 horas los días 20 y 21 de agosto únicamente. El primer día 77 trabajadores y el segundo igual número; que estaban dispuestos seis consultorios para su atención.



Los que no se presentaron ayer buscarán la forma de reprogramarlos, pero el mensaje fue claro: todos tiene que pasar a revisión, pero quien aun así no quiera acatar esta instrucción entonces vendrá sanciones.