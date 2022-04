Van 134 incendios forestales en Veracruz, este año

Con corte a este viernes, el estado de Veracruz acumula 134 incendios forestales, esto es, 3 incendios forestales más a comparación de 2021, informó la jefa del Proyecto de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de CONAGUA, Jessica Luna Lagunes.Esto, a mitad de una de las temporadas más difíciles por las altas temperaturas y el déficit de lluvias, con una afectación preliminar de mil 29 hectáreas siniestradas.Cabe recordar que en esta semana, la zona de Xalapa registró dos incendios forestales: el primero el día jueves en Plan del Rio, Emiliano Zapata, y el otro, el viernes pasado, en el municipio de Puente Nacional, a la altura del Kilómetro 59 de la Xalapa-Cardel.En ambos la Secretaría de Protección Civil no registró personas lesionadas, ni fallecidos, pero si un vehículo reducido a cenizas a la orilla de la carretera Plan del Río-Tamarindo.La analista de la Comisión Nacional del Agua exhortó a la población a no descuidar las recomendaciones para evitar incendios forestales, entre estas, el no tirar colillas en la carretera, no quemar basura o maleza y reportar cualquier fuego de pastizal o basurero a la unidad de Protección Civil más cercana.Por lo menos cuatro cuencas en el estado de Veracruz experimentan las condiciones más graves de la actual temporada de estiaje, reportó además la CONAGUA.Es el caso de la cuenca baja del Actopan, con lluvias acumuladas de los 50 a los 100 litros por metro cuadrado registradas en el transcurso del actual 2022.Además de la cuenca del Jamapa-Cotaxtla, con lluvias de 100 a 150 litros por metro cuadrado en el cuatrimestre y por último las cuencas del Pánuco y del San Juan, con una precipitación media de 150 a 200 litros por metro cuadradoExplicó que Veracruz actualmente transita por la temporada de estiaje y entre las cuencas más afectadas por la disminución de caudales destacan el Cazones, el Vinazo y el Pantepec en la zona norte y el Actopan, La Antigua y el Jamapa-Cotaxtla en la zona centro de la entidad.“Son las zonas donde año con año el estiaje se ve afectado por dicho déficit de precipitaciones”.La analista recalcó que el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra 49 municipios con sequía moderada y 26 más, con sequía severa, y por lo anterior exhortó a las autoridades a retomar las medidas preventivas de cuidado y un uso racional del agua.Previó que durante este fin de semana continúe el ambiente caluroso a bochornoso en el estado de Veracruz, sin descartar chubascos, caída de granizo y tormentas eléctricas.