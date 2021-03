Van 4 crímenes de odio este año en Veracruz: Coalición Estatal LGBTTTI    

El presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, lamentó que en lo que va del 2021 vayan 4 crímenes de odio en el estado de Veracruz.



Señaló que dicha cifra ya contempla al hombre ejecutado en la localidad de La Guadalupe, en el municipio de Tecolutla, donde ciudadanos no descartaron que los motivos del ataque fueran por odio en contra de la comunidad LGBTTTI.



"No se tiene la línea de investigación en la Fiscalía. Sin embargo, gente de la comunidad afirma que fue un crimen de odio por una preferencia sexual muy marcada".



Exhortó a que las autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado (FGE) pongan cartas en el asunto, para mostrar los avances en todos los crímenes hacia integrantes de la diversidad sexual y que en realidad garanticen terminar con la violencia.



"Hemos estado en mesas de trabajo pero no para la violencia. También pedimos a la SSP que haga trabajos de forma integral. Hace unos días, una compañera lesbiana fue agredida por un hombre, fue a la Unidad de Atención Temprana, cuatro horas haciéndola esperar para decirle que no había nadie, eso fue un trato discriminatorio, nadie en la Fiscalía le dio una respuesta".



Reiteró que específicamente en la FGE es donde hace falta mayor trabajo de atención, pues los avances son muy lentos o simplemente por ser integrante de la comunidad, el servicio lo hacen más tardado.