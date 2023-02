Van 40 parejas registradas para Bodas colectivas, en Xalapa

El regidor titular de la Comisión Edilicia del Registro Civil, Alfonso Marcos García Castillo, dio a conocer que después de lanzar la convocatoria de Bodas Colectivas, hasta el momento se han registro cerca de 40 parejas.Como parte de la campaña reiteró que se espera que a lo largo del mes se casen alrededor de unas 400 parejas.Afirmó que pese aunque es un servicio que presta la Oficialía de Registro Civil, las parejas no solicitan casarse de manera diaria.Asimismo, García Castillo, negó que se vayan a promover campañas para divorcios masivos en la capital.“El espíritu del Registro Civil es mantener a las familias unidas, es un pilar social, no para desintegrar sino para unir, por lo menos de parte de un servidor no aceptaría promover eso”, dijo.Recordó que el costo de una boda es de mil 250 pesos, por lo que eso se estarían ahorrando las parejas, sin embargo, reiteró que los costos dependerían del lugar donde se realizarán las ceremonias.Finalmente, enfatizó que las bodas colectivas no tendrán costo ya que su finalidad es que den certeza jurídica para aquellas familias que llevan muchos años en unión libre.