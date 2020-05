Van 5 muertos por alcohol adulterado en Rafael Delgado; localizan sitio clandestino

La alcaldesa de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos, informó que identificaron al dueño de una vivienda donde se prepara y vende licor casero, confirmando además la muerte de 5 personas por beber alcohol adulterado, mientras que otras 7 permanecen graves.



La explicó que no se había ubicado el expendio de alcohol ilegal, pues se encuentra en una comunidad enclavada en zona de montaña, hasta donde no había llegado personal del Ayuntamiento.



Informó que el dueño del sitio clandestino ahora será puesto a disposición de la autoridad correspondiente, toda vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) atrajo el caso.



En tanto, que la autoridad municipal también actuará en base a sus funciones y tras la clausura del lugar se hizo un llamado a la población a evitar situaciones similares, pues al reunirse en esa vivienda por consumir alcohol se ponían además en riesgo de contagio de COVID-19.



Antonio Ramos detalló que entre el 14 y 15 de mayo fallecieron cinco hombres; cuatro residentes de Rafael Delgado y uno de Tlilapan, en tanto que siete más de ambos municipios se encuentran graves.



"Como lo había venido diciendo, hay venta de alcohol clandestino y aunque hemos mantenido la vigilancia con la policía, este negocio no lo habíamos detectado porque está a las orillas de Rafael Delgado, en un territorio ejidal. Es en una casa donde se pasan a tomar la copita", dijo.



Detalló que dos de las personas que ingirieron el alcohol adulterado murieron en sus casas en un corto periodo de tiempo.



"(Uno de los fallecidos) dijo ver oscuro y estar perdiendo la vista, comenzó a tener dolor de estomago y en cuestión de 10 minutos se desvaneció y murió. Estamos rastreando a los que acudieron al velorio el día sábado y poderlos canalizar al hospital. Me informan que los hospitalizados algunos están en el hospital Yanga porque el Regional de Río Blanco no se da abasto para atenderlos", dijo.



La Alcaldesa advirtió que junto a COFEPRIS buscan si hay más venta clandestina para “castigar a las personas que están vendiendo ilegalmente y decomisar el producto”.



Hizo un llamado a la población para que no consuma bebidas alcohólicas para evitar más casos como el ocurrido e invitó a la población a marcar al teléfono 724 11 35, número de la comandancia de Policía, para reportar cualquier situación que se vea y se pueda proceder.