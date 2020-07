Van 65 veracruzanos fallecidos por COVID-19, en Estados Unidos

En Estados Unidos han fallecido 65 ciudadanos veracruzanos, confirmó el titular de la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado, Carlos Enrique Escalante Igual, al adelantar que este fin de semana llegan los cuerpos de 6 de ellos.



El funcionario dependiente de la Secretaría de Gobierno aclaró que esta cifra puede no ser total, pues recordó que en muchos casos, los familiares de paisanos se hacen cargo en territorio norteamericano y no reportan a la autoridad estatal.



Sin embargo, al momento y de acuerdo a los informes de esta semana que se obtienen en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, suman al menos 65 decesos de veracruzanos en Estados Unidos de América.



“Son 65 veracruzanos que fallecieron por causa de COVID pero nuevamente, recalco al decir que este número no es exacto, ni total, seguramente son más pero esos 65 fueron los que se acercaron a Relaciones Exteriores para hacer sus trámites para poder mandar los cuerpos de sus familiares”, explicó.



Detalló que los 65 casos que cuentan con registro, son originarios de municipios como Cosamaloapan, Sayula, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Martínez de la Torre, Xalapa y Misantla, entre otros.



Asimismo, adelantó que este sábado, personal de Atención a Migrantes se traslada a la capital del país para recibir restos de veracruzanos procedentes de los Estados Unidos, para posteriormente hacer la entrega a sus familiares en territorio estatal.



“Sale a la Ciudad de México, al aeropuerto, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con SEDENA viene y nos van a entregar seis urnas con cenizas de veracruzanos que tristemente murieron en Estados Unidos y nos las van a entregar y vamos hacer la gestión de hacerlos llegar a sus familiares”, finalizó.