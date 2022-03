Van 71 cuerpos hallados en fosas de Alvarado

Rosalía Castro Toss, cofundadora del Colectivo “Solecito de Veracruz” informó que gracias al trabajo en las fosas clandestinas de Arbolillo, Alvarado, hasta el momento se han encontrado 71 "tesoros", es decir, restos humanos."Nosotros seguimos buscando, seguimos luchando, a nosotros nadie nos va a parar", dijo.Menciono que obras como el panteón ministerial de Nogales dan una nueva esperanza a familiares que buscan a sus desaparecidos."El año pasado se inauguró el panteón ministerial de Nogales y esperemos que eso nos dé resultados más rápido, porque si se han notificado a varias familias, se que falta mucho por hacer pero esas cosas nos dan a nosotros un poco de esperanza", añadióAgregó que aún falta trabajo por hacer, además de personal en las Fiscalías, pues denunció que los que hacen las investigaciones, es el colectivo mismo."Falta investigación, desgraciadamente no hay avances, hay lo que uno lleva, los que investigamos somos nosotros. Aparte de eso todas las omisiones que hay, infinidad de omisiones ", comentó.Finalmente, declaró que después de tanto tiempo lo único que desea es encontrar a su hijo, aunque no es esclarezca su desaparición, pero solo anhela encontrarlo."A estas alturas único que quiero es encontrar a mi hijo, verdad y justicia también la quiero pero no se si la llegue a encontrar", finalizó.