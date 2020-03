Van 993 casos confirmados y 20 muertos por coronavirus en México

Hasta la noche de este domingo, la Secretaría de Salud federal registra 993 casos confirmados y 20 muertos por COVID-19 en México.



Uno de los estados más afectados es Quintana Roo por su tasa de población, donde se han registrado 50 casos.



Apenas este sábado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había reportado 848 casos confirmados, más de 2 mil sospechosos y 16 muertos por coronavirus. Es decir, en un día aumentaron 145 los casos confirmados y se registraron 4 decesos.



Sobre los estados, se dio a conocer que Nuevo León suma 70 casos confirmados por COVID-19, Chiapas detectó 11 pacientes con esta enfermedad, Guerrero reportó su primer muerte y Aguascalientes dio de alta a primeros pacientes con coronavirus.



Este día, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió en un video dirigido a la población que se mantega encerrada en casa para evitar la propagación de este padeciemiento.



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se aislará pese a que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio recientemente positivo en la prueba de coronavirus días después de estar en una conferencia “mañanera”.



“¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conduccción (del país), o sí, hubiera conduccion de ellos”, alegó el Ejecutivo.