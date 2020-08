Van contra fiestas en vía pública de Orizaba durante pandemia

En lo que va de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, dos fiestas que se realizaban en vía pública han sido suspendidas por las autoridades municipales, indicó el director de Gobernación, Erick Morales Reyes.



Recordó que a la fecha no hay permisos para fiestas, por lo que si se da una en vía pública acude Protección Civil o la policía municipal y se da por suspendida, además de que a las personas se les sanciona.



Mencionó que hasta el momento tampoco están permitidas las fiestas en salones, pues estos negocios no tienen permitido operar, por lo que exhortó a la población a que si se sabe de algún evento de este tipo lo reporte para sancionar al propietario.



Sobre las fiestas particulares que ciudadanos pudieran realizar en sus casas, explicó que en ese caso no se puede hacer nada, pues son propiedades privadas, por lo que solamente se puede apelar a la conciencia de la gente para que se cuide y evite exponer a otros, ya que al momento los casos de coronavirus siguen en aumento y el municipio continúa en semáforo rojo.



El director de Gobernación invitó a la población a que evite realizar o asistir a eventos en donde pudiera haber mucha gente, pues solamente arriesgan su salud.