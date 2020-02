Van dos crímenes de odio en lo que arrancó el 2020; nueva fiscal está igual que Winckler

En lo que va del año, en el Estado se han cometido dos crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI, pero el año pasado fueron 26 y a la fecha no se tienen resultados, indicó Hugo Sánchez Badillo, integrante de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual.



Señaló que lamentablemente antes se quejaban del fiscal Jorge Winckler por la falta de resultados, pero ahora sigue igual con la Fiscal que está.



Agregó que la sociedad entera está siendo afectada por la violencia que hay, pues no es sólo contra el sector LGBTTTI, ni nada más contra las mujeres, también son los niños y niñas.



Dijo no saber qué es lo que pasa con la sociedad, si a la gente ya no le duele lo que pasa o le es indiferente mientras no sea a su familia, pero son precisamente las familias las que están perdiendo, pues además de un ser querido se quedan con un resentimiento por lo que les pasó.



Agregó que sólo se pide que las fiscalías se pongan a trabajar y que la fiscal del Estado haga su parte y que todas las autoridades dejen de echar la culpa a las anteriores administraciones.



Remarcó que la gente sabe muy bien lo que hicieron las anteriores, pero no hace falta que lo sigan recordando, sino que hagan lo que les corresponde ahora, pues “en su inexperiencia, se están llevando al Estado entre las patas”.