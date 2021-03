Van en realidad 321 mil muertes por COVID, revela Gobierno de AMLO

El Gobierno Federal admitió que la cifra real de muertos por la pandemia de COVID-19 ha alcanzado los 321 mil 253, es decir, 62% más que el número oficial confirmado por pruebas diagnósticas, que es, al corte de ayer por la noche, de 201 mil 623.



En la última actualización del Informe Exceso de Mortalidad, publicado por la Secretaría de Salud (SSA) y basado en las actas de defunción observadas por el Registro Nacional de Población (RENAPO), se detalló que 294 mil 287 mexicanos murieron por COVID-19, entre el inicio de la pandemia a finales febrero de 2020 y el 14 de febrero de 2021.



Desde el pasado día 15 del mismo mes, se han producido otros 26 mil 966 decesos confirmados con pruebas serológicas.



Esto significa que las cifras de la Secretaría de Salud y del Registro Nacional de Población sobre las muertes por COVID-19 contrastan por más de 100 mil defunciones, puesto que los últimos datos señalan que hasta el 15 de febrero de 2021 habían muerto 294 mil 287 personas por el SARS-CoV-2; sin embargo, para dicha fecha, la SSA reportó 174 mil 657; la diferencia, por tanto, es de 119 mil 630 defunciones.



El informe gubernamental que da cuenta del exceso de muertes en México confirma que la segunda ola de contagios por el Coronavirus fue la más letal, misma que ocurrió entre diciembre, enero y febrero pasados, cuando al día se contabilizaron más de mil decesos en promedio.



Hasta fines de 2020, los decesos no esperados ascendían a 220 mil, de los que al menos la mitad correspondían a COVID-19; sin embargo, ese número creció en unas 75 mil personas en apenas mes y medio.



Muertos por coronavirus por edad



Las cifras del informe detallan que en México han muerto 120 mil 501 personas de entre 45 a 64 años a causa del Coronavirus, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Población; esta cifra difiere de los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la SSA, que a la fecha contabiliza 75 mil 588 fallecimientos en este grupo etario.



También en el grupo de 65 y más años existe una diferencia amplia entre los datos publicados cada día por la Secretaría de Salud; mientras que vigilancia epidemiológica afirma que a la fecha han fallecido 89 mil 828 personas de este grupo por COVID-19, el RENAPO señala que, con base en las actas de defunción, han muerto 144 mil 303 personas.



Los datos de exceso de mortalidad resaltan que 27 mil 238 personas, de entre 20 y 44 años, han perecido por la enfermedad respiratoria; en contraste, la dependencia sanitaria contabiliza 16 mil 260 y, en el caso de menores de 20 años, el RENAPO y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportan mil 735 defunciones y la SSA, 625.



Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), ha explicado que para conocer la cifra de exceso de mortalidad de un país, se comparan las muertes de un año con las de años anteriores.



Clasificación



Para saber cuántas personas han fallecido en México a causa del Coronavirus, se toma en cuenta la clasificación con base en la causa de muerte de los certificados de defunción, lo que significa que se tomaron en cuenta todas las actas de defunción en las que dice: muerte por “COVID-19”, “Coronavirus” y “SARS-CoV-2”, entre otras palabras asociadas a la enfermedad respiratoria.



De acuerdo con el boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas, al 14 de febrero se detectaron 417 mil 2 defunciones en exceso en comparación con los cinco años anteriores. De éstas, 294 mil 287 fueron asociadas al COVID-19.



El informe publicado por la SSA puntualizó que 70.5% del exceso de mortalidad se debió a la pandemia por COVID-19; sin embargo, especialistas aseguran que esta cifra podría ser mayor si se toma en cuenta que hay quienes no murieron por Coronavirus pero sí se les retrasó su atención debido a la emergencia sanitaria.



“Las enfermedades cardiacas siguen siendo la primera causa de muerte en México; si una persona no recibió la atención o el control adecuado debido al COVID-19, debería contabilizarse como muerte relacionada al virus”, expresó Malaquías López Cervantes, académico en salud pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).