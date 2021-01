Van por homicidas de comerciantes del mercado “Morelos”, en Mendoza

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ya hay indicios tras los homicidios perpetrados en agravio de comerciantes del mercado “Morelos”.



"Coordinamos acciones los tres órdenes de Gobierno. Uno de ellos, el de la seguridad. Ciudad Mendoza se ha distinguido por ser una ciudad muy tranquila y no queremos que pierda esa característica, por eso venimos a apoyar al Alcalde y la población", dijo el Mandatario al concluir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de este jueves.



García Jiménez garantizó que habrá operativos no solamente en Ciudad Mendoza, sino desde Nogales y Orizaba hasta Córdoba.



Por otra parte, destacó que ha incrementado la plantilla de la Policía Municipal en este municipio.



“Eso mejora nuestra actuación. Por eso hablo de los tres ordenes de Gobierno, porque vamos a apoyar con Guardia Nacional y nosotros con Policía Estatal. Con los policías que aporta el municipio está el plan de llegar a 25, ya hay 44 en tramites que se tienen que hacer y con los que tenemos nosotros ya serán suficientes para atender el tema”, explicó.



Sobre la remoción del anterior Delegado a cargo de “Base Colorines”, García Jiménez dijo que todos los Delegados y encargados de seguridad operativa son rotados, porque es parte de la estrategia para que no estén todo el tiempo en un sola región y eso fue parte del movimiento que hubo.



Por otra parte, anunció que se someterá a un análisis con el Comité de Cultura y Obra Pública, la posibilidad de rehabilitar la calle Tapia para convertirla en bulevar, toda vez que es el acceso a la autopista, con los municipios de Nogales y Ciudad Mendoza.