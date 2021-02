Van por la inhabilitación electoral de 50 diputados locales por caso Actopan

La representación legal del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, buscará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la inhabilitación electoral de los 50 integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, esto ante la violencia política de género que han ejercido en su contra al no designarlo como el presidente municipal de dicha demarcación.



Lo anterior, al impugnar ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la que únicamente ordenó incluirlos en el catálogo interno de sujetos sancionados, sin que ello tenga una repercusión que les impida buscar la reelección en los comicios legislativos o un nuevo cargo en los municipales del próximo 6 de junio.



Eduardo de la Torre Jaramillo, abogado de López Carreto, reiteró que los parlamentarios veracruzanos han impedido reiteradamente que su defendido sea la máxima autoridad en Actopan, aun cuando desde julio de 2020, la Sala Regional Xalapa ordenó llamarlo a ocupar ese cargo, si el alcalde propietario, José Paulino Domínguez Sánchez, no lo podía asumir.



“El TEV le da 10 días al Congreso para que le tome posesión a Alfredo López Carreto como alcalde de Actopan y ese plazo se le vence este viernes, como seguramente no lo van a cumplir por la ignorancia, la soberbia y el autoritarismo del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, recurrimos a la Sala Xalapa, primero, para que se individualice la sanción en contra de él, porque se quedó de manera muy general en contra del Congreso del Estado”, precisó.



Además, dijo que están apelando “el fraude a la Constitución Federal”, a la de Veracruz y a la Ley Electoral por parte de los legisladores locales, las cuales ordenan que cuando hay ausencia del presidente municipal titular, quien debe asumir la alcaldía es el suplente; no obstante, bajo el “pretexto” de la controversia constitucional pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no han querido acatar el fallo del Tribunal Electoral Federal.



“El resolutivo que dicte la Sala Xalapa lo impugnaremos de igual manera ante la Sala Superior, porque la ruta que estamos trazando es meter a los 50 diputados locales al catálogo nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) como sujetos que han violentado, en este caso a José Alfredo López Carreto, en el sentido de ejercer violencia política de género en su contra”, reiteró.



De la Torre Jaramillo insistió que el objetivo es que el máximo órgano jurisdiccional electoral del país los incluya en dicho registro y con ello, frene sus posibilidades de buscar la reelección o cualquier otro cargo de elección popular en los comicios municipales y legislativos que se avecinan.



“Con la finalidad de que en marzo y abril, el INE los pueda ingresar a este padrón y el efecto inmediato para los 50 legisladores que creen y piensan que pueden estar en campaña en abril o mayo, la sanción será quitarles el modo honesto de vivir y eso los hace inelegibles para la reelección o para un cargo de elección municipal o federal”, puntualizó.



El litigante añadió que con ello se buscará que lo que le hicieron a López Carreto, al negarle lo que constitucionalmente tenía derecho, que era asumir la alcaldía de Actopan, la Sala Superior del TEPJF y el INE serán ahora quienes le nieguen a ellos la oportunidad de seguir en la política.



“En el Congreso los diputados no saben leer, no saben escribir, lo que leen no lo comprenden y lo peor es que sus asesores los engañan. Este severo problema que tenemos en Veracruz con los diputados locales es como tener a 50 Sanchos Panza pero sin el sentido común, el olfato y la gracia de dicho personaje, sino solamente en su ignorancia”, criticó.



Finalmente, recordó que la diputada local, Brianda Kristel Hernández Topete, fue la única que decidió personalmente presentar un juicio ciudadano ante la Sala Regional Xalapa en contra de la amonestación que le impuso el TEV al Congreso del Estado y el registro de esta medida de apremio en el catálogo interno de sujetos sancionados; por lo que en todo caso se podría salvar de la inhabilitación electoral.