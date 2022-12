Van por líder de diputados del PAN en CDMX; le giran orden de aprehensión

La Fiscalía capitalina informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.El vocero de la institución, Ulises Lara, dijo que no es necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando.“Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla.“Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal", expuso Lara.Lara indicó que la Fiscalía General de Justicia abrió una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados, que “podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación”.Detalló que posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas.“Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados”, abundó.De acuerdo a nuestras investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos, apuntó Lara.Indicó que guardando la secrecía que requiere el debido proceso, se podría dar vista también a las autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte.“Esta nueva información reestructura y consolida el caso, ya que debido a estos nuevos datos de prueba y actuaciones hemos dado un gran paso en nuestras investigaciones para esclarecer el modus operandi y la serie de actividades, posiblemente delictivas, en que un grupo de servidores y ex servidores públicos en Benito Juárez incurrió deliberadamente”.La orden de aprehensión contra Von Roerich se dio a conocer luego de que esta mañana fueron detenidos tres exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa.“De acuerdo con las indagatorias encabezadas por agentes del Ministerio Público de esta fiscalía, dichas personas posiblemente habrían fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y en el caso de uno de ellos ha aportado información de alta relevancia para la investigación”, detalló.Ismael “N”, fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa; Jose Ramón “N” en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México; y Alejandro “N” en la colonia Río Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.Este jueves, el Congreso de la Ciudad de México no llevó a cabo su sesión ordinaria por falta de Quórum. Entre los legisladores que no asistieron al reciento de Donceles se encuentra el coordinador del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla.De acuerdo con la lista de asistencia de este diciembre8, solo asistieron 23 legisladores de 66 que conforman el congreso capitalino.