Van por reestructura “administrativa, financiera y jurídica” en IVAI

Los anteriores consejeros y después comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) prácticamente no dieron resolución a recursos de revisión en las solicitudes de información de los ciudadanos.



Es decir, los anteriores integrantes del pleno no respetaron el derecho a la información de los ciudadanos y sin existir de por medio medidas de apremio.



Por lo anterior, la actual comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, enfatizó en la necesidad de una reingeniería y un Plan de Austeridad al ente autónomo.



Sin embargo, observó la necesidad de plantear dicha necesidad a los dos comisionados o comisionadas próximos a elegir por el Congreso del Estado.



"Voy a proponer a los nuevos integrantes del pleno, a los próximos comisionados, una reestructura a fondo, administrativa, financiera y jurídica en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública", indicó.



Y es que en el ejercicio del órgano garante, la comisionada detectó "desórdenes financieros", los cuales impactó en el fin jurídico del IVAI.



"Durante muchos años se dio una idea, un ejemplo de eficacia pero la realidad es otra: nos encontramos desórdenes administrativos y financieros en la atención de los medios de impugnación", enfatizó.



Dijo que han aplicado cambios, como las proyecciones ciudadanas, capacitaciones virtuales y preparar a los servidores públicos para la digitalización de los recursos de revisión y medios de impugnación.



"Se trata de garantizar a los ciudadanos realmente el derecho a la información, lo que no se ha venido haciendo hasta este momento y encontramos falta de cumplimiento de recursos de revisión desde 2014 a 2019, sin aplicarse las medidas de apremio de la propia ley".



"Y sólo esperamos la integración del pleno con los nuevos comisiones para aprobar las resoluciones ciudadanas y la reestructura administrativa e integral en el IVAI", finalizó.