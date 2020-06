Vandalismo en Xalapa fue "provocación", se castigarán daños a terceros: Cuitláhuac

Los hechos violentos de la mañana de este lunes, en la ciudad de Xalapa, fueron una “provocación celada”, por lo que se iniciarán acciones legales para que los culpables de los desmanes cubran los montos de daños a terceros.



El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, lamentó que a la marcha a la que se le dieron garantías para expresarse de manera libre este lunes, haya causado destrozos a comercios, recintos religiosos y a propiedades del gobierno.



Aseveró que se determinará quiénes incurrieron en las afectaciones en comercios y deberán cubrir los montos a daños a terceros.



Asentó que estos actos fueron iniciados por provocadores para causar daños; no obstante, aseveró que por las afectaciones a los bienes del Estado no se interpondrán denuncias.



“Las denuncias de los particulares afectados deberán iniciar su curso y con ello se determinará quiénes incurrieron en los actos”, dijo y agregó que se conminará a la Fiscalía General del Estado para que actúe conforme a Derecho.



En este sentido, el Ejecutivo del Estado recordó que son momentos difíciles debido a la pandemia y ello implica un enorme sacrificio de toda la población, por lo que no se puede actuar de esta manera por reclamos de hechos ocurridos en la entidad.



“No es posible que por un hecho suscitado en otro Estado, se actúe causando daños a terceros que nada tienen que ver con el supuesto reclamo”.



Añadió que como Gobierno entienden el mensaje, por lo que se anticiparán para corregir excesos policiales, de manera que se reforzará la formación de los elementos de proximidad.



Por otra parte, mencionó que los sucesos de este lunes en el centro de Xalapa dejan entrever que fue una provocación celada.



“No haremos segunda a esa perversidad; en cambio, apegados a Derecho, se investigará para proceder cuidando Derechos”, puntualizó.



En este punto, recordó que las manifestaciones legítimas que alguna vez impulsaron fueron pacíficas y el pueblo las acogió con un no a la violencia. Refirió que el derecho a la libre manifestación es de todos los ciudadanos.



“Cuidemos como sociedad esa línea que otros quieren adelgazar provocando pero no lo lograrán”, insistió García Jiménez, acotando que en gobiernos anteriores se utilizaban estos actos con provocadores para mantener la corrupción.



Al respecto, dijo que se tiene la oportunidad de transformar ese régimen.



“Serenémonos, lo digo para el interior del gobierno y para la sociedad en su conjunto, volvamos a adentrarnos juntos en el mismo camino en estos momentos”, expresó.



Para finalizar, pidió a todos no distraerse y atender “entre todos juntos” la emergencia sanitaria.