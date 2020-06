Vándalos hacen lo que quieren en Xalapa porque Gobierno los deja: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, recriminó que las autoridades municipales y estatales, no se hayan comprometido para remediar los actos vandálicos ocasionados por la protesta de días pasados.



"El gobernador (Cuitláhuac García), el secretario de gobierno (Eric Cisneros) y el alcalde (Hipólito Reyes) se reunieron y dieron un mensaje, pero tampoco se comprometieron para que esto se remediara, dijeron que quien quisiera podía presentar denuncias a la Fiscalía pero hasta ahí quedó todo".



Durante la homilía, mencionó que este tipo de acciones no es buen ejemplo para la sociedad, pues se fomentan las agresiones y la violencia.



"Esto atenta contra el estado de derecho, porque además van contra terceros, contra personas que no tienen nada que ver. Le pedimos a Dios y a la autoridades que esto no se vuelva a repetir y que sea controlado".



Lamentó que dicha manifestación se haya salido de control destrozado inmuebles costosos, comerciales, religiosos y de gobierno.



"Todo lo hicieron con toda tranquilidad, incluso destruyeron parte de la fachada de la policía, y para variar, otra vez destruyeron nuestro templo expiatorio, y pues nadie los detuvo. Eso es una permisión demasiado amplia, proceden con toda impunidad porque saben que no les van a hacer nada. Ni pagan su culpa ni resarcen los daños que causan".



Para finalizar, se informó que poco a poco se permitirá mayor participación de personas en los distintos templos religiosos que abarca la arquidiócesis de Xalapa.