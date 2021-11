Variedades baratas y cambio climático amenazan al chile xalapeño

El chef e investigador gastronómico, Arodi Orea, afirmó que las variedades nativas de chiles verdes, particularmente el xalapeño criollo que se siembra en los municipios cercanos a la Capital, están en riesgo de desaparecer, al estar siendo desplazadas por las variedades híbridas, que son más resistentes al cambio climático y más económicas.En entrevista posterior a la presentación del Festival Moles de Veracruz, que se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre en Coatepec, señaló que están en vías de desaparecer todas las variedades que conforman la familia del chiltepín.“En particular lo que conocemos como chiles verdes, todo lo que conocemos como xalapeño criollo, porque el que conocemos actualmente es un híbrido. El de antes era un chile criollo, mucho más pequeño, con mucho más sabor, que es el que se preserva en esas comunidades, ése es que está realmente en riesgo”, expresó.Orea, quien lleva a cabo el proyecto de investigación “Xoco”, en alusión a los tamales que se comen en esta zona, indicó que las variedades nativas se ven más amenazadas por plagas y enfermedades que no se veían antes, además por el cambio climático, que desafortunadamente, dijo, no se puede controlar.“La planta puede ir muy bien pero si hay una tormenta como el huracán Grace, se pierde todo el cultivo que se tenía”, lamentó al acotar que ahora en Xalapa se está consumiendo el chile seco que proviene de Chihuahua y Aguascalientes.“Están modificados para que sean más grandes, obviamente a la vista son más atractivos para nosotros pero ya no tienen sabor”, precisó el integrante del Centro de Investigación Gastronómica de México.Además, enumeró que en México tenemos registradas 64 variedades de chiles verdes y 300 de chiles secos, sin que se cuenten datos de Veracruz, cuya temporada de producción es principalmente entre abril y mayo.“Aquí en la región de Xalapa tenemos un pueblo que se llama San Pablo Coapan, ellos producen una variedad de chile criollo conocido como sanpableño y solamente se produce allí; y si a eso le sumamos todos los municipios que tienen una variedad de chiles como Comapa, en la región de Huatusco, estamos enfrentándonos a una situación complicada porque no tenemos un registro, tenemos una idea pero no hemos avanzando mucho para saber cuáles están en riesgo”, puntualizó el chef xalapeño.Expuso que el cultivo de una variedad híbrida es más rentable económicamente porque mientras un kilo de una criolla producida artesanalmente en Misantla puede costar hasta 500 pesos, la primera cuesta 80 pesos.“El proceso (de producción) es completamente diferente, o sea, cuando tú ves el valor de ese producto, tú dices: lo pago aunque sea para tenerlo de recuerdo porque el sabor, condiciones, todo el trabajo que hay detrás, es complicadísimo obtener ese tipo de chile”, aseveró el investigador gastronómico.Dijo desconocer si en Veracruz hay algún banco de semillas de chiles nativos, con el propósito de preservarlos. “Nuestro chile veracruzano está en riesgo de perderse”, alertó una vez más.