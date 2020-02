Se alcanzó expectativa de ocupación hotelera en fin de semana en Carnaval de Veracruz

Durante el fin de semana de carnaval se alcanzaron las expectativas en la ocupación hotelera, afirmó el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Lois Heredia.



Señaló que el sábado se llegó al 100 por ciento, mientras que el viernes se superó lo registrado el año pasado.



"Durante el viernes traíamos una ocupación del 80 por ciento promedio, todo indica que cerramos alrededor de un 83 por ciento promedio. Eso quiere decir que se alcanzó la expectativa con todo y que el clima no era lo más favorable. El día sábado fue el día más importante, prácticamente cerramos con un 100 por ciento de ocupación, el sábado de carnaval".



Durante el domingo, la expectativa no se alcanzó, se esperaba llegar al 80 por ciento, sin embargo, se mantuvo abajo de este pronóstico.



"El domingo estábamos observando nuestra expectativa era de un 80 por ciento, al parecer cerramos con un 75 por ciento promedio, no se alcanzó la expectativa, pero en promedio si pudimos alcanzar lo que estábamos esperando en estos tres días", refirió.



De manera general, las cifras se mantuvieron similares al 2019. No obstante, para lunes y martes aún de carnaval se espera que se mantenga por lo menos un 50 por ciento, aunque eso se conocerá una vez que concluyan las fiestas carnestolendas.



"Lunes y martes ya baja bastante. Traíamos expectativa de 50 por ciento; vamos a ver porque ya es de último momento la gente decide quedarse en su estancia o irse. Un 50 por ciento para lunes y martes de carnaval fue lo que tuvimos el año pasado y esperamos que se pueda mantener", señaló.



Para el sector hotelero, el Carnaval es una fecha importante debido a que se logra un repunte en la ocupación en meses considerados bajos.