Varones se comprometerán públicamente a no ser violentos con las mujeres

Con el objetivo de manifestarse públicamente en contra de la violencia hacia las mujeres y hacer un compromiso para trabajar contra este problema que afecta en gran medida a las féminas, se llevará a cabo la Décima Ronda de Hombres Contra la Violencia Hacia las Mujeres, informó Mario Torres Osorio, del Colectivo Hombres Responsabilizándose de su Vida.En conferencia de prensa, junto con Ángel Augusto Montero Bello e Iván Cepeda Valdez, dijo que este sábado en punto de las 18:00 horas se realizará la Décima Ronda de Hombres Contra la Violencia Hacia las Mujeres, a la que se invita a varones a reconocer la violencia que han ejercido y se comprometan a no repetirlo.“Este es un proceso de reflexión en el grupo y cada hombre es responsable de lo que dice, de lo que avanza en erradicar este problema, ya que muchos hombres no podemos ver la violencia, porque creemos que es nuestro derecho, creemos que, por ser el novio o el esposo, o compañero de una mujer tenemos derecho a ordenarle, decirle cómo vestir, o con quien juntarse, entre otros”, añadió.Señaló que esto es parte de la reflexión que se hace en grupo, además de que se trabaja sobre temas de salud de los hombres, sobre temas de nuestra sexualidad, sobre nuestras relaciones de pareja o de paternidad.Expresó que a cualquier hombre que esté informándose o capacitándose se le brinda todo el apoyo profesional que se requiera, porque no es fácil reconocer que se ha ejercido violencia en contra de las mujeres, “no es fácil reconocer que tenemos malestares, dolores ni reconocer que hemos sido violentados y eso es parte de lo que nosotros trabajamos”.Expresó que en el grupo se cuenta con perfiles multidisciplinarios, hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y no importa la jerarquía, porque todos somos hombres y venimos de un patriarcado y hemos sido formados en estas violencias y tenemos que reconocerlas.“Si se requiere de una atención psiquiátrica o una atención individual se hace la canalización correspondiente, por lo que se hace la invitación correspondiente para que se sumen a estas actividades”, concluyó.