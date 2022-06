Vayan a reemplacar porque no habrá prórroga, reitera Gobierno de Veracruz

El programa de reemplacamiento seguro concluye el 30 de junio y no habrá prórroga o extensión, adelantó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco quien adelantó que apenas va un 60 por ciento y restan alrededor de 300 mil unidades de integrarse al programa.En la conferencia de prensa semanal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal reiteró que este programa que ofrece la condonación de adeudos, así como las placas gratuitas finalizará por lo que a partir del primero de julio continuará, pero sin los beneficios.“Llevamos un avance el 60 por ciento, nos falta un 40 por ciento, son cerca de 300 mil vehículos que pedimos se adhieran a este programa, solo tenemos hasta el 30 de junio”, dijo al reiterar que a partir de enero de 2023 los vehículos que cuenten con las placas actuales o las del pasado bienio no podrán circular.“Además de un tema de seguridad, de tener actualizados los padrones vehiculares, cumplir con la norma de la SCT de que sólo son dos tipos de placas las que deben circular, las demás ya no estarán vigentes”, insistió.Es por lo anterior que reiteró el llamado a los ciudadanos que aún no realizan el canje, a que acudan a cualquiera de las Oficinas de Hacienda del Estado, así como a los módulos instalados en dependencias estatales, así como a los módulos itinerantes a realizar el trámite.“Contamos con 66 oficinas de Hacienda del Estado donde se pueda hacer este programa de reemplacamiento, además de estas seis oficinas, se han venido instalando otros módulos en oficinas del gobierno del Estado para facilitar el proceso a los contribuyentes, además módulos itinerantes”, finalizó José Luis Lima Franco.