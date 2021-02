Ve Esteban Moctezuma posibilidad de que EU, Canadá y México formen bloque más poderoso

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como embajador de México en Estados Unidos, aseguró que tanto nuestro país como Estados Unidos y Canadá deben poner su voluntad para formar el bloque más poderoso a nivel global.



En conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al estar frente a la Embajada de México en la Unión Americana, seguirá dando lo mejor de él, con honradez y resultados.



“Es un día de sentimientos encontrados. Por una parte, siento un profundo honor de haber sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como representante del Estado mexicano ante los Estados Unidos, como embajador extraordinario y plenipotenciario”.



“En materia internacional no hay relación más importante. Estados Unidos porque nos compra 8 de cada 10 exportaciones mexicanas. La producción de los Estados americanos del sur junto con los Estados mexicano de la frontera norte suman lo equivalente a la cuarta economía mundial. No hay frontera más dinámica en el mundo. Viven allá 37 millones de personas de origen mexicano que es más del 11 por ciento de la población total americana”.



“Cada país debe poner su voluntad en crear la región de América del Norte, incluyendo a Canadá que, con respeto a sus soberanías formemos el bloque más poderoso a nivel global, sin olvidar a nuestros hermanos centroamericanos”, dijo.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el extitular de Educación Pública (SEP) manifestó que siente tristeza el dejar esta dependencia federal, pues señaló que ha trabajado de manera conjunta con docentes, alumnos y padres y madres de familia para enfrentar la pandemia del COVID-19.



“La otra parte de mis sentimientos son de tristeza al concluir mis labores en la SEP. Me despido de millones de (profesores) amigos, de madres y padres de familias con quienes hemos trabajado en estos difíciles momentos y de millones de niños, adolescentes y jóvenes que son el centro de nuestra atención diaria. Sepan ustedes que seguiré dando lo mejor de mí, con honradez, resultados y profundo amor por México”, concluyó.