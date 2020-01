Desde el pasado viernes 17 de enero del año en curso no hay agua en la colonia Dr. Rafael Lucio y aledañas. La razón es una fuga que se supone están atendiendo.



El problema o queja es que al reportar a CMAS sólo nos dicen que tengamos paciencia, toman los datos para enviar una pipa con agua y es la fecha que no ha llegado.



Al parecer no soy la única ya que en el Facebook hay mucha gente de varias calles con la misma situación. Son cinco días sin agua y sin algún apoyo de las autoridades.



Esperemos nos pongan atención y si va a ser tardado el asunto de la fuga, mínimo que manden abastecimiento.