Buenos días:Quiero hacer pública esta obra ubicada en la colonia Revolución, privada de San José ya que tenemos una semana sin el drenaje. Es urgente tener el drenaje ya que es algo muy necesario, no podemos bañarnos ni lavar y mucho menos ir al baño.Tiene 20 días que inició la obra o un poco más, ya que sólo venían a dar vueltas; entró la máquina y abrió la calle, pero sólo hay 3 personas trabajando, así no avanza.Yo rento en este momento aquí en la zona, llevo 4 años viviendo aquí, no soy la única afectada, sólo que los vecinos no quieren hablar.Pido al alcalde, el señor Ahued, que tome cartas en el asunto.Muchas gracias.Atte. María E. Hernández