Vecina de la colonia Veracruz señala que lleva casi un mes sin agua

Buenos días:



Recurro a su medio de comunicación esperando pronta respuesta por parte de CMAS, ya que el día lunes mi esposo acudió a las oficinas ubicadas en Miguel Alemán para levantar un reporte debido a que en mi domicilio, ubicado en la calle Privada de Tabasco, en la colonia Veracruz, no sube el agua.



Todos los vecinos tienen el líquido excepto nosotros. Ya tenemos aproximadamente un mes con ese problema, mismo que se agravó en la última semana. Levantaron el reporte 855186 y dijeron que acudiría una cuadrilla en máximo 48 horas, cosa que no sucedió.



No omito mencionar que en los teléfonos que CMAS proporciona no contestan, lo cual es totalmente contraproducente, pues si estamos en medio de una pandemia, lo más lógico es que atiendan quejas vía telefónica o correo electrónico; sin embargo, ni siquiera asistiendo a las oficinas las atienden.