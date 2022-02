Buen día a tan afanado periódico en línea a todos sus seguidores, nuevamente quiero expresar mi queja e inconformidad de que no han reparado la luminaria ubicada entre los EDIFICIOS ALMENDROS 3 Y EL 6 DEL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA.Como comenté en el escrito pasado, ya tiene meses sin servir y por las noches está demasiado oscuro, esto ha provocado que se reúnan malvivientes y ha habido hasta asaltos. ¿Qué esperan que haya algún muerto o a alguna joven la levanten?Hago nuevamente un llamado al ayuntamiento de Emiliano Zapata, Alumbrado Público atiendan mi queja Y SI NO PUEDEN CON EL CARGO, LO DEJEN PARA GENTE CAPAZ QUE SÍ QUIERA TRABAJAR, PORQUE POR ESO RECIBEN UN SUELDO, CONSIDERO QUE NO ESTOY PIDIENDO NADA IMPOSIBLE Y ES URGENTE ACUDAN A REALIZAR DICHA REPARACIÓN.Les agradezco su interés en publicar este tipo de quejas o inconformidades de la ciudadanía en general.Atte. (…)Tel.: (…)