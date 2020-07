Vecina de Lomas del Tejar, en Xalapa, no recibe su correspondencia desde abril

Sr. Director:



Por este conducto me permito como usuaria del servicio de correo, presentar la siguiente situación.



Desde el mes de abril (y entiendo que sea por la situación sanitaria), hasta el presente mes de junio, el cartero que cubre la zona de Lomas del Tejar no ha entregado la correspondencia.



Yo tengo suscripción con varias revistas, las cuales a su vez pagan el servicio de entrega a correos. He acudido a la jefatura de carteros y nunca ha localizado al cartero de mi zona, en una ocasión logré que me entregaran algo de mi correspondencia, pero yo me pregunto ¿a dónde están mis revistas, estados de cuentas y correspondencia personal? ¿me tendré que resignar a perderlo?



Acepto que quizá los carteros no salgan a trabajar todos los días, pero ya son 3 meses. He enviado correos electrónicos a atención al cliente y sólo responden que van a solucionar el problema, en los teléfonos no contesta nadie y siempre suenan ocupados. Basta entrar a la página de Facebook de correos y leer y la gran cantidad de personas que se quejan por envíos perdidos.



¿Habrá algún funcionario que resuelva este problema? Gracias por su atención.





Atentamente

Usuaria molesta.