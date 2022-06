Vecina no puede volver a su hogar desde explosión del 7 de junio en Boca del Río

Derivado de una explosión que se registró el pasado 7 de junio en el interior de una vivienda marcada con el número 110, calle Picadero del Fraccionamiento Hípico, la señora Olga Torres, vecina del inmueble, se quedó sin casa.Torres lamenta que aunque ya han pasado 2 semanas no pueda regresar a su hogar, pues la onda expansiva de la explosión destruyó su patrimonio, donde llevaba viviendo más de 30 años.El interior de su casa quedó en ruinas y no puede ser habitada por riesgo a que se caiga la estructura que aún se mantiene en pie, pues así lo determinaron las autoridades municipales de Protección Civil.“A mi casa se le rompieron todos los ventanales, todas las ventanas, todas las puertas. Yo vivo en la parte de abajo y en la parte de arriba vive mi hija y a ella se le metió todo el escombro con la onda expansiva y se perdieron todos los muebles, puertas, ventanas, muebles del baño; se cayeron varias paredes. Ella no tiene casa y yo tampoco y tampoco tengo mi lugar de trabajo”, narró la señora Olga.Agregó que está a la espera de que la autoridad correspondiente le informe el resultado del peritaje a su vivienda y así conocer con certeza qué daños tiene la estructura de su casa, para saber si puede reconstruir o deben derrumbarla en su totalidad, pues la estructura se mantiene en pie.Por tal motivo, explicó que un vecino que conocen desde hace muchos años está apoyando para que doña Olga, junto a su familia, pueda pernoctar y bañarse en su casa en lo que arreglan la situación.Aunado a la destrucción de su patrimonio, ha tenido que recurrir a especialistas para tratarse problemas físicos tras la fuerte explosión.“De manera particular a mí me revisó un otorrino y parece que tengo un daño en la audición y apenas me van a revisar; las citas son entre hoy y mañana, pues hemos juntado un poco de recursos para poder hacer los estudios nosotros por nuestra cuenta”, detalló.Ella forma parte de las 80 familias afectadas por la explosión en el Fraccionamiento Hípico, las investigaciones siguen abiertas para conocer qué sucedió y determinar la cuantificación de los daños para fincar las responsabilidades correspondientes.