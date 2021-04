Buenas tardes apreciable medio de comunicación.



Me gustaría poder contar con su colaboración para interponer una queja en tan distinguida página y plataforma de Al Calor Político, ya que en el fraccionamiento Santa Rosa, calle Violeta, existe un campo de carácter público en el cuál a partir de que inició la pandemia, cerró sus puertas.



Cabe mencionar que desde hace unos meses todas las instalaciones públicas para hacer deporte fueron reabiertas, a excepción de la mencionada cancha, ya que no se le ha dado mantenimiento y el encargado de éstas instalaciones públicas, no tiene el recurso recolectado para el mantenimiento de este espacio, tiene más de 1 año que se encuentra con las puertas cerradas.



Pedimos su amable colaboración para que las autoridades puedan intervenir para reabrir este espacio público.



Atentamente,

Carlos Alberto Ríos Díaz

Vecino de fraccionamiento Santa Rosa