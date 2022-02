Hola, buena tarde.Me atrevo a realizar este reporte con ustedes ya que me la paso marcando a Tránsito del Estado y nunca contestan las llamadas, así mismo, he dialogado con los dueños de los vehículos y hacen caso omiso.Mi denuncia es por obstrucción vial, en la entrada de la calle Buenos Aires esquina con Marina Nacional, ya que estacionan un autobús de pasajeros y un vehículo particular de lado y lado y no se puede acceder a la calle, esto es por las noches y prácticamente quitan el acceso a la calle y hay que dar la vuelta a la manzana para entrar a nuestras casas.Pido la intervención de las autoridades para que puedan resolver este problema que nos afecta a los que vivimos en esa calle.Muchas gracias por la atención y el apoyo brindado.