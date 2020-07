Juan Carlos Campuzano, vecino del ejido El Sumidero, quien hace unos días fue acusado de despojar a habitantes de dicho lugar y amenazarlos, aseguró ser víctima de difamación.



"La señora Monserrat Alarcón Rosas, vino a decir que yo soy protegido de la Fiscalía, a mí la Fiscalía no me protege ni tampoco ningún partido. No soy yo el que está despojando de ningún terreno".



Explicó que el conflicto se ha ocasionado porque se está defendiendo el ejido que ha sido invadido por varias personas.



"Ya se hicieron peritajes, los dictámenes dicen que están a nuestro favor. Defendemos parte de la parcela, y es ahí donde están invadidos más de mil metros cuadrados que hemos pedido que desalojen".



Es preciso resaltar que, hace unos días vecinos del ejido El Sumidero, solicitaron la intervención de las autoridades municipales, ya que Campuzano, había acudido a amenazarlos para que abandonaran los 30 lotes que ya tenían viviendas.