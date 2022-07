Vecino obstaculiza paso en privada, es agresivo y se niega a dialogar, en Xalapa

Estimado Director de Al Calor Político, solicito atentamente que se publique de forma anónima la siguiente situación:Quisiera pedir la intervención del Departamento de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Protección Civil y de todos los que pudieran intervenir.Vivo en una privada, donde para ingresar solo puede pasar un auto, ya que la calle es muy angosta, al final hay un espacio que de acuerdo con el croquis es de uso común, sin embargo hay un vecino que instaló un contenedor, tendederos y macetas y deja abierta la reja de su casa, acciones que obstaculizan la vuelta tanto de los automóviles como de los camiones que prestan servicios básicos, ya sea gas, agua potable, etc.A este vecino se le ha solicitado, en varias ocasiones, que retire del paso esos objetos pero la persona es muy agresiva y no se puede dialogar con él; incluso los camiones y autos deben hacer maniobras para poder salir, arriesgandose a provocar un accidente fatal.Solicito que alguna dependencia intervenga ya que en caso de ocurrir algún accidente, no podrá ingresar una unidad de atención médica o, en general, no pueden acceder taxis, autos ni casi ningún tipo de transporte debido a la obstrucción que hizo este desconsiderado vecino.Agradezco de antemano la intervención.Muchas Gracias.