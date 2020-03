Vecino reporta mala construcción en la avenida Allende

Muy buenos tardes:



Agradeciendo tener este importante medio de expresión, quiero comentar que cómo es posible que existan situaciones tan ilógicas como las que se encuentran en la calle de Allende.



Claro que se agradece que las vialidades mejoren pero que en verdad se hagan bien. ¿Cómo el famoso camino podotáctil será usado en esas condiciones? (envío fotografías) Yo pensé que todo el cableado sería subterráneo,pero no. Los cables horrorosos ahí siguen y peor aún, como se aprecia en la foto, los postes están exactamente justo donde (está) el camino para personas con problemas visuales. Son varios postes así y los de alumbrado a unos centímetros también del camino. Es obvio que es una tontería. Del mismo modo, ya era peligroso exponer a esas personas con un camino del lado del arroyo vehicular.



Frente al gimnasio, los autos se estacionan sobre el camino y que dicho sea de paso, no continua en la misma línea como viene de la cuadra anterior, ¿Acaso también los (invidentes) deben buscar ahora dónde se les perdió el camino? ¿Deben ir atentos para no tropezar? ¿Cuidarse de los autos pasando a centímetros?



Yo no sé si nadie se dio cuenta o no les interesa, si el Alcalde nunca revisó la obra o si confiaba mucho en quien lo hacía. Pero a mi parecer, es una obra que no debía ser así. Al final, toda la parte de subida quedó con las mismas banquetas angostas, hay partes sin guarnición y no entiendo cómo frente a las escaleras para subir a Miguel Palacios, bien que mal, antes había banqueta con guarnición. Ahora parece una rampa que invita a los autos a subirse.



Muchas gracias, excelente día.