Vecinos acusan al Ayuntamiento de Orizaba de querer apropiarse de área verde

Habitantes del Fraccionamiento Jardín II señalaron al Ayuntamiento de Orizaba de pretender apropiarse de un área verde, derribar una palmera de más de 20 años y amenazarlos, por lo que hicieron responsable al alcalde Igor Rojí López de cualquier cosa que les pase a ellos y sus familias.



Los vecinos relataron que el pasado 26 de junio, acudió a este lugar el contralor municipal, José Manuel Barquet Agis, acompañado por la coordinadora de Participación Ciudadana, Cristina Stadelmann y policías municipales y sin más, derribaron una palmera en el área verde y comenzaron a excavar, situación por la que se inconformaron.



Indicaron que, si bien se trata de un área pequeña, finalmente les proporciona oxígeno y es un lugar al que los niños van a jugar.



Comentaron que al preguntar, les dijeron que ahí levantarían locales comerciales, lo cual no saben por qué o cómo se tomó esa decisión, pues no se necesitan áreas comerciales, más bien quieren conservar sus áreas verdes.



Señalaron que en su momento, las autoridades, de manera abusiva, también construyeron un gimnasio en lo que antes era un área verde y además es algo por lo que tienen que pagar 150 pesos mensuales si quieren entrenar.



Mencionaron que ante la inconformidad que esas acciones han suscitado, el Ayuntamiento los ha amenazado y amedrentado, pues por ejemplo a seis familias de nueve que viven sobre la calle Laureles les han negado el obtener un avalúo catastral de sus viviendas y permisos de construcción porque se negaron a entregar una área verde.



Remarcaron que el Ayuntamiento está violentando con ello sus derechos al impedirles realizar trámites pero además de ello, “hemos sido amedrentados y amenazados, porque a fuerza quieren que vendamos nuestras casas al precio que este Ayuntamiento quiere pagar".



Indicaron que hace más de 15 años, los habitantes cooperaron para instalar una pluma en la entrada del fraccionamiento y construir una caseta de vigilancia, la cual ahora pretende derribar el Ayuntamiento, además de que su pluma se la llevaron supuestamente porque la iban a arreglar pero a la fecha no la han devuelto.



Por todo lo antes expuesto, los vecinos exigieron que se paren de violentar sus derechos y se sancione a quien taló la palmera.