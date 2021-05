Vecinos de Banderilla denuncian que funcionario judicial federal los amenaza a “punta de pistola”

Vecinos del Fraccionamiento Villa Montaña de esta ciudad, se manifestaron en la entrada de esta unidad habitacional para denunciar la serie de amenazas que han sido objeto “a punta de pistola” por Joel Santiago López Hernández, secretario de Acuerdos de un Juzgado Federal con sede en Xalapa.



Los manifestantes dijeron que decidieron hacer pública la situación que padecen porque temen por sus vidas y la integridad de los guardias de una empresa de seguridad privada contratados para la vigilancia.



La protesta la realizaron, luego de que el funcionario federal judicial fue por una patrulla de la Policía Preventiva municipal de Banderilla con la intención de detener a los guardias de la empresa de seguridad privada que brindan vigilancia en dicho fraccionamiento, por la negativa de éstos de hacer trabajos de jardinería dentro del mismo.



“López Hernández se enoja porque los guardias les dijeron que ellos no podían dedicarse a cortar el pasto, porque de hacerlo desatenderían la vigilancia de la entrada al fraccionamiento, que para eso fueron contratados, y cómo al señor no le pareció la respuesta, fue a traer dos patrullas, una de la municipal de Banderilla y luego llegó otra patrulla de Seguridad Pública estatal”, relataron los vecinos.



Incluso, dijeron que los policías municipales de Banderilla colocaron las esposas a los guardias de seguridad privada para llevárselos detenidos, pero las familias lo impidieron porque no había ningún delito que perseguir y los dos hombres sólo realizaban su trabajo de vigilancia.



“Joel Santiago fue a decir a los policías que los guardias lo amenazaron e intentaron golpearlo, lo cual es mentira; hay grabaciones de cámaras y no permitimos que la policía se llevara a los guardias. El problema es que Joel Santiago nos empezó a amenazar a todos, nos grita que no tenemos ni idea de quién es él y el cargo público que tiene, aquí nos tiene a todos bajo amenaza” expresaron los vecinos.



Ane esta situación, los inconformes pidieron la ayuda al gobierno de Veracruz y al ayuntamiento de Banderilla para que intervenga y ponga orden, porque López Hernández “nos tiene amenazados y que tienen un puesto en el poder judicial de la federación, y pueden mandar a traer a la policía estatal; tiene una pistola, ese es el problema, que luego nos amenaza con su arma de fuego”, dijeron, por último.