Al Calor Político:



Les escribo de la colonia Lomas de Casa Blanca para solicitar su apoyo, ya que en la calle Montes Tauro, entre Liquidámbar y avenida Izalco, no tenemos agua desde hace 15 días.



Nos parece injusto que, a pesar de no contar con el servicio, nos sigan cobrando altos costos en los recibos, a algunos vecinos les ha llegado de hasta mil pesos.



Les adjunto video donde vecinos nos reunimos para ver si así CMAS nos hace caso, ya que hemos llamado a sus oficinas y solamente nos atienden de manera déspota y no nos dan solución.