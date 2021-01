Vecinos de Coatepec demandan que se cancele evento deportivo por pandemia

Un grupo de vecinos de la comunidad de La Orduña, en Coatepec, alertó de la realización de un evento deportivo que se efectuará el próximo domingo y el cual se prevé tenga gran afluencia.



Los habitantes señalaron que la situación que se vive por el COVID-19 es grave y apenas este miércoles el Ayuntamiento de Coatepec dio a conocer algunas medidas para evitar hacer eventos que concentren personas.



Se trata de una carrera deportiva de 8 kilómetros que, según publicidad en redes sociales, iniciará a las 7:00 horas y en la cual se otorgarán tres premios a las distintas categorías.



“La situación es grave, el Ayuntamiento envía información que los eventos religiosos y de todo tipo están suspendidos y no se suspende esta carrera, tienen registrados a más de 200 personas, en ocasiones pasadas se juntaron hasta 300 personas, los vecinos estamos en desacuerdo con esto”, señaló una vecina inconforme.



Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades municipales para que se cancele dicho evento particular.



“Le pediríamos que la cancelen, porque no es justo que en lo religioso no se permite nada y la carrera sí, creo esto tiene tintes políticos. Está programada a las 7 de la mañana y terminaría como a las 12 del día”.