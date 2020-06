Vecinos de colonia Nacional, en Xalapa, solicitan ampliación de tragatormentas

Buenas tardes,



Hace unos días se realizó una denuncia de un socavón en la calle Niños Héroes de la colonia Nacional, en Xalapa. El detalle fue que CMAS vino y rellenó el socavón, pero ese socavón es un resumidero y cuando llovió nos inundamos.



La solución por parte de CMAS fue tapar el socavón en lugar de hacer un tragatormentas y ahora volvemos a sufrir lo mismo de hace un par de años.



Estamos casi seguros de que cuando baje el nivel del agua, se volverá hacer el socavón, porque ya lo han rellenado en tres ocasiones y se vuelve a hacer.



En estos momentos la mayoría de vecinos ya están inundados, por lo que pedimos una ampliación del tragatormentas, porque ya hay uno el cual no funciona correctamente, ya que nunca vienen a destapar y cuando acude CMAS sólo limpia los areneros; no limpia el resumidero y está siempre de esa manera.



Así llueva poco nos inundamos porque el drenaje no sirve, se sale el agua de éste y nos inundamos también con aguas negras.





Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)