Vecinos de dos colonias de Boca del Río llevan casi 4 días sin luz

Un grupo de vecinos de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios y Ampliación Miguel Alemán de Boca de Río se manifestaron a las afueras de las instalaciones del CFE de la avenida Salvador Díaz Mirón de la colonia Rigo, en Veracruz, por la falta de servicio de energía desde hace ya casi cuatro días.



Llevan once reportes a la Comisión Federal y no hay respuesta por lo que procedieron este sábado por la tarde a bloquear el inmueble para impedir la salida de los empleados de ese lugar. Más de 30 personas entre hombres y mujeres se apostaron en el lugar.



Ellos colocaron un camión de volteo y se plantaron con cartulinas, alegando que ya es mucho tiempo para no contar con el servicio.



Aseveraron que se les echó a perder la comida de sus refrigeradores y no han podido dormir, pues el calor y los mosquitos son insoportables.



Ante la negativa de darles una respuesta es que decidieron ir e impedir la salida de los empleados y sus unidades de esta instalación hasta que les hagan caso.



Otros que acudieron a tomar conocimiento fueron elementos de la Policía Estatal, Naval y Municipal.