Hola, buena tarde:Me gustaría que me apoyen publicando la siguiente denuncia.Las condiciones de la calle Chopin, del fraccionamiento Indeco Ánimas, son deplorables. Desde el paso del huracán Grace se empezó a desgastar el camino y poco a poco se fue haciendo un socavón que cada vez crece más.Se pidió el apoyo a la Alcaldía pasada de Hipólito Rodríguez pero nunca hicieron nada al respecto.En el Gobierno actual, Obras Públicas y CMAS también ya tienen conocimiento sobre esta problemática pero se echan la bolita y no quieren atender.Llevamos 7 meses solicitando la rehabilitación de las calles y no hay autoridad que nos resuelva.Ojalá a través de su medio puedan darnos una pronta solución.Agradezco el espacio, bendiciones.