Hola, buenas tardes:Me pueden apoyar publicando que en la unidad Jardines del Castillo no tenemos agua desde hace 5 días, reportamos y nos dan la misma respuesta y no una solución.Además, una obra que están haciendo de colector pluvial nos está causando muchos problemas en mi calle Rafael Delgado.Ojalá puedan apoyarnos, ya que no hay acceso a la calle por la que accedamos a nuestras casas porque está en pésimas condiciones.Muchas gracias por el apoyo.