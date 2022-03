Vecinos de la calle González Pagés están hartos de la inseguridad, en Veracruz Puerto

Habitantes de la avenida González Pagés, en la colonia centro de Veracruz Puerto, llevan 4 años viviendo entre la delincuencia y violencia, debido al abandono de una casa que ahora es utilizada para generar atrocidades en un sin fin de formas. Así lo indicaron los propios vecinos de la zona.“Aquí alrededor han entrado a robar ya en todas las casas, la de aquí, la de allá, la de enfrente, la otra de allá, ya todas, la última fue esa del número 1461 la semana pasada, a todos ya nos han robado” Relata Blanca Aragón, quien agregó que su casa colinda directamente con la vivienda de dos pisos que esta abandona desde un incendio ocurrido un 23 de diciembre.La vecina mencionó que en ese sitio ingresan vándalos, drogadictos e indigentes, además de que franeleros de la avenida Díaz Mirón lo usan como baño público, así como migrantes e indocumentados que ocupan el espacio para dormir; también es común que de otros lugares lleguen a tirar escombros, basuray hasta es usado como Motel por sexoservidoras.Los vecinos han optado por colocar una lámpara para iluminar por la noche sus viviendas que se encuentran en la avenida González Pagés, entre Altamirano e Ignacio de la llave, ya que mencionan que desde hace tiempo se cayó una luminaria y el Ayuntamiento no la ha colocado, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas a la pasada administración.“A mi hijo lo asaltaron aquí a pie de mi puerta con un cuchillo, a veces nada más escuchamos ‘¡ay me asaltaron!’ Pero ya no salimos porque es peligroso (…), a mí me quitaron una parte de la protección para entrar, al vecino de la esquina le levantaron la protección y se robaron su tele y así sucesivamente, ya no sabemos ni qué hacer”, relata.Por otro lado, Adalberto de la Cruz, quien tiene su taller casi enfrente de la casa abandonada, señala que son varias y muy constantes las personas que ve entrar pero que ya no les dice mucho por miedo a que al encararlos y le suceda algo.“Roban cables y los vienen a quemar aquí, apenas ayer vinieron los bomberos y la policía porque ya se estaba quemando todo, apagan y ya se van; hace quince fue lo mismo, se estaba incendiando pero no detienen a nadie.(…) Deberían ya buscar una solución ya tapar las entradas o exigirle al dueño que lo haga pero pues la autoridad no hace nada.” Recriminó.Algunos vecinos Ya han puesto la denuncia pertinente por robos ante el Ministerio Público, pero no han parado los atracos a sus viviendas ni cesado el peligro latente en su calle.